由於房市交易熱絡，為健全不動產交易秩序，公平會有請業者座談。公平會主委李鎂20日指出，政府機關處罰業者並不是目的，但對於防制違法的脫序行為，處罰也是必要的手段，未來公平會也將實地稽查，或以消費者之身分進行稽查。相關裁罰也會參考近幾年的物價指數酌予提高。

公平會指出，為讓業者充分瞭解各項法規及政府的執法實務，18日邀集不動產業者及執法的機關，包括內政部、消保處、財政部、地方政府，以及業者代表，包括不動產開發商業公會全國聯合會、不動產代銷經紀商業全國聯合等，召開「健全不動產市場交易秩序」座談會。

會中，各執行機關就掌管法令進行詳細說明外，也舉出近期常見的不動產交易違法行為。李鎂在會中表示，不動產交易金額龐大，然買賣雙方掌握之資訊並不對等，消費者的購買判斷，經常取決於業者的行銷行為。

李鎂呼籲業者，宜站在消費者的立場充分揭露資訊，避免以不實行銷活動誤導消費者或以欺罔或顯失公平之行為賣房。

李鎂也表示，政府機關處罰業者並不是目的，但對於防制違法的脫序行為，處罰也是必要的手段，未來公平會也將實地稽查，或以消費者之身分進行稽查。相關裁罰也會參考近幾年的物價指數酌予提高。

李鎂還特別指出，《公司法》2018年修正時，第一條將企業社會責任正式入法，要求公司除遵守法令外，亦應遵守商業倫理規範，呼籲不動產業者齊努力，善盡企業社會責任，建構健全的交易秩序。

公平會最後呼籲，消費者在購屋前要記得要求不動產業者提供充分的不動產資訊，並予以審慎查閱。房市購買宜停看聽，冷靜看房不吃虧，切莫因一時衝動而貿然選購，以免自身權益受損。

(時報資訊)