中國人民銀行副行長潘功勝20日在2021金融街論壇年會上，以世界主要發達經濟體央行量化寬鬆政策的退出與外溢發表意見。

香港信報報導，潘功勝認為，儘管在上一輪美國聯準會貨幣政策緊縮周期中，美元顯著升值，新興市場經濟體面臨較大衝擊，但本輪緊縮周期中，美國與非美經濟體的經濟增長差和貨幣政策差，均小於上輪緊縮周期，預計將限制美元升值空間。

潘功勝預計，中國外匯市場受本輪美國聯準會政策轉向的影響可控，跨境資本可望繼續雙向流動，人民幣匯率將在合理均衡水平上保持基本穩定。

他指出，中國穩固的經濟基本面、人民幣匯率彈性有所增強、資本流入結構優化等因素，都有助於中國能更好的應對外部衝擊。

(時報資訊)

#人行 #外匯 #Fed

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