大陸互聯網巨頭阿里巴巴股價20日因創辦人馬雲「歐遊」而大幅反彈，摩根士丹利隨後發布報告看好阿里巴巴，指稱阿里的科技及基建仍然是推動大陸經濟在商業及科學領域數位化的重要動力，預期在合作夥伴生態系統支持下，垂直應用仍然是未來投資的關鍵。大摩維持阿里巴巴「增持」評級。
香港經濟日報報導，大摩報告指出，阿里雲定位為大陸主要科技開發商及數位化推動者，而在19日的雲棲大會上，阿里雲及其他嘉賓展示如何利用雲端計算技術及基建，推動企業數位化，阿里巴巴同時推出5奈米製程的自研伺服器晶片「倚天710」，有關晶片將於內部使用。晶片研發符合中國的本土化發展方向，可減少對進口的倚賴。
大摩表示，阿里巴巴多年來積累數據處理能力，今年以來，其日均數據處理量已超越過去「雙11」推廣，而數據安全是其商業夥伴的關注點，但阿里巴巴相信阿里雲可應對駭客攻擊。
大摩表示，阿里雲相信開放平台是推動數位化的關鍵，會繼續擁抱及推動開放社會，未來阿里雲會繼續與國際及本土夥伴合作，阿里雲還可促使國際夥伴進入大陸，協助其駕馭數據安全的監管及業務動態，而阿里雲目標是成為企業應用的雲引擎，透過連接更多當地合作夥伴，以更好的服務每個市場的客戶。
(時報資訊)
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