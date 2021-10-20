只能寫個慘字！近期有台北民眾趕在生前贈與財產給配偶跟親屬，適用免稅規定，但民眾卻因為贈與後兩年內過世，這些贈與財產慘遭列為遺產課稅。

國稅局指出，依照遺贈稅法規定，如果贈與人（送出財產的人）將財產贈與他人後，贈與人卻不幸在兩年內過世，則該筆財產必須列入遺產課徵遺產稅10％～20％。

但我國遺贈稅法規定，如果贈與他人財產，可適用每人每年贈與免稅額220萬元，超出額度則必須繳納贈與稅10％～20％，另配偶間相互贈與皆不計贈與稅。

因這項贈與免稅額規定，不少中高資產長輩每年固定贈與給自己小孩220萬元財產，以提前規劃資產移轉，用時間換取合法減稅。

然而，有些意外總是來的突然，國稅局指出，如果贈與人突然不幸去世，則死亡前兩年內贈與的財產都會被列為遺產課稅，換言之，原本刻意安排免課稅的贈與財產也會被列入遺產稅課稅範圍。

台北市有一名A先生在2019年贈與配偶3千萬元房屋，因不計入贈與總額免課贈與稅。另A也在2019年贈與兒子跟媳婦總共220萬元，因未超過每年免稅額，所以未主動申報贈與稅。

但好景不常，A先生在2020年因病過世，而A過世前兩年贈與也全數被國稅局列為遺產課稅，國稅局將這2筆贈與財產共3,220萬元列入遺產範圍，因A名下還有其他遺產約3千萬元，扣除各項遺產免稅額跟扣除額後，最後這2筆原本為贈與的財產改為適用10％遺產稅率、課稅322萬元。

簡單來說，雖然A趕在生前移轉財產，但因為這項遺贈稅規定，原本免課稅的財產還是遭課322萬元遺產稅。

(時報資訊)