高雄房市熱，建商購地積極，除了台灣糖業協會19日招標土地2,812坪，由郡都建設以每坪57.33萬元得標，包括崑庭建設、華雄建設、以及三地建設，也都在近期內買進高雄建地。
華雄建設在今年9月的高雄地政局標售土地時，以5.38億元，擊退13家對手，拿下高雄大學839.22坪「商三」土地，每坪達64.21萬元，刷新區域地價。
10月再度出手，砸下近3億元，以每坪60多萬元，買下高雄市中安路上的507.52坪的「商二之五」建地。
不過，華雄董事長劉文城說，要再扣掉55.78坪的路地，該基地目前仍由富山檀香承租營業，要到明年第一季才會交地，因此，明年底、甚至後年，才會推案。
原本在林園陸續推出「松花苑」2期透天建案的三地集團，則在「松花苑」建案對面，以每坪20.5萬元，買進1132.9坪的商業區土地，總價約2.32億元。
三地集團執行長鍾育霖20日表示，新買的土地，規劃興建15層樓的大樓住宅，預定明年九二八推案。
鍾育霖指出，三地集團在該區推出的「松花苑」一期透天建案，30多戶，在預售時，已經完銷，現在也已完工交屋，至於「松花苑」二期，目前興建中。
除了三地集團和華雄建設之外，展奇建設也以每坪52萬元左右，買進仁武區1063.7坪商業用地，崑庭建設則相中高雄市區的自立一路560.53坪「商五」建地，以每坪128萬元買進，總價約7.17億元。
(時報資訊)
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