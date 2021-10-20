國內疫情逐漸趨緩，也反映在信用卡費緩繳的急速下降。對此兆豐銀引述最新統計指出，9月份卡費緩繳申請案件已大幅下降，比起6月疫情警戒第三級時，整整減少逾9成，顯示百業復甦之下，民眾的資金調度也已漸趨回穩。
兆豐銀分析，在內需消費升溫之下，不僅9月份消費者物價（CPI）大漲2.63％，財政部統計處日前公布的9月稅收更高達3,020億元，年增13.1％，現在，景氣活絡的現象也從銀行緩繳申請案件的大幅減少，可見一斑。
今年5月中旬本土疫情大爆發，考量多項警戒禁令難免影響民眾生計，金管會特別邀集銀行公會及銀行業者共同協商，將原定於今年6月底截止的「債務協處機制」延長至今年12月底，包括信用卡款項及個人貸款，舉凡受疫情影響還款有困難者皆可申請展延3至6個月，且緩繳期間免收違約金及利息。
以兆豐銀行為例，光是6月份申請卡費緩繳案件就比5月增加15倍，而在疫情逐漸控制之下，申請案件也從7月開始一路下滑。而鑒於景氣回升，加上振興券發放以及各類加碼券已陸續抽出，各行各業接連祭出超值優惠搶客，其中百貨業年度大檔週年慶也從10月初陸續登場，本月21日更將由新光三越、微風及遠百在全台百貨密度最高的信義區展開週年慶大戰，兆豐銀行也同步祭出百貨刷卡優惠，讓民眾能放大加乘好康。
對此兆豐銀表示，今年11月底前至全台31間指定百貨刷卡不限金額皆可獲得加碼1％現金回饋，只要登錄完成，每人最高可獲得1萬元，滿額還可再拿最高1萬元；其中誠品生活除可折抵好食券，刷兆豐卡滿5千還能再拿100元、單筆分期滿1萬再送200元，倘若以台灣Pay綁兆豐卡消費，除了基本消費2％回饋外，單筆滿500元還可獲贈100元，加總相當於22％超高回饋，都值得民眾多加把握，利用疊加優惠放大回饋。
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