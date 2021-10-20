遠傳電信5G遠距診療服務範圍再下一城！20日遠傳與苗栗縣政府、國家衛生研究院、為恭紀念醫院共同宣布，於苗栗縣南庄鄉衛生所啟用5G糖尿病連續式遠距醫療照護服務。

苗栗縣長徐耀昌、國衛院主任秘書吳秀英、遠傳總經理井琪、為恭紀念醫院院長陳振文共同為苗栗5G遠距醫療元年拉開序幕。

井琪表示，遠傳5G日前於國際行動網路調查權威Opensignal勇奪網速、影音體驗世界第一，這是她第一次到苗栗，覺得特別有意義，因為遠傳一直說「只有遠傳沒有距離」，今天她自己見證了網路取代馬路的遠距診療，為偏鄉糖尿病患者節省就醫回診的舟車勞頓，讓專科醫師能照顧到更多病患，實現遠距共同會診與延續性居家照護，達成5G糖尿病連續式遠距醫療照護服務，遠傳未來也將持續透過通訊技術將醫療資源普及到各個角落。井琪強調，台灣的4G很好用，但從遠距診療看到，5G不是想不想要，5G是「需要」，所以遠傳用5G這個新的通訊技術來解決偏鄉醫療資源不足。另外，整個通訊平台，多地同時連線、會診，也是遠傳團隊自己開發的通訊平台。

她說，遠傳用5G做遠距診療不只是做生意，更是做公益，未來希望更加推廣，多多利用平台與技術。

根據國民健康署調查，台灣18歲以上國人的糖尿病盛行率約為9.8％，有超過200萬人罹患糖尿病。視網膜病變為糖尿病常見合併症，早期症狀不明顯，為降低合併症危害，除須按時就醫控制血糖，也要定期檢查眼底。

偏遠地區較缺乏新陳代謝科、眼科等專科醫師。苗栗縣南庄鄉的面積為全縣第二大鄉鎮，鄉內醫療以基層診所及衛生所家醫科為主，缺乏次專科。苗栗5G遠距診療應用，服務對象不僅是南庄鄉衛生所收治的糖尿病患，同時也涵蓋20歲以上符合糖尿病診斷標準的患者。

透過遠傳5G遠距診療，南庄鄉衛生所以5G通訊結合先進IoT醫療器材，由當地衛生所家醫科醫師，與遠端的為恭醫院專科醫師共同會診，透過眼底鏡篩檢的可近性，可及早發現及早治療，能夠提供南庄鄉居民就近診療，省下往返就醫的路程。

5G遠距診療應用也結合糖尿病遠距衛教照護，由為恭醫院的糖尿病個管師解答日常控糖問題，協助學習血糖監測、用藥等自我照護技能。糖尿病個案在居家就能透過遠傳NB-IoT血糖機量測、即時上傳數據至雲端平台，一方面提供病患自我檢視、家人關懷健康狀況，另一方面則連結至醫院構機的遠距追蹤照護，建構完善的照護網。

遠傳去年7月於台東縣啟用全國第一個5G遠距診療服務；去年12月於新北市石碇區、萬里區同時啟用全台第一個5G糖尿病連續式遠距醫療照護應用；今年5月因應疫情升溫，於亞東醫院導入遠距診療平台，提供病患通訊門診服務；今日於苗栗縣南庄鄉啟用5G糖尿病連續式遠距醫療照護服務，遠傳強調，將持續以資通訊科技挹注台灣的醫療環境，達成醫療零偏鄉的願景。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意