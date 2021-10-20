跳脫傳統保全，跨入智慧城市、健康照護領域，新光保全(9925)今年前三季，積極布局的居家照顧，銀髮照護系統「Care U」累計戶數較去年同期成長58％。新保協理鄒國民20日在法說會上指出，新保今年正式跨足日照產業，開設新保枋橋公共托老中心，預期，2022年健康照護業務量還有2位數的成長。

新保統計，近三年來，健康照護累計客戶數的複合成長率達97.5％。

鄒國民指出，自去年疫情影響台灣整體經濟活動，很多產業受衝擊，新保是安全服務產業，所服務的中小企業及相關餐飲業/門市商店都直接或間接影響營運，但公司積極推出如溫度/人臉辨識/差勤結合等相關的防疫商品，今年前三季合併營收56.12億元，仍有4.07％的正成長。

因應高齡化衝擊與照顧人力薄弱，居家照護的需求不斷提升，鄒國民表示，新保在今年正式跨足日照產業，開設新保枋橋公共托老中心，應用科技設備打造安心舒適的在地養老空間，預期，明年健康照護的營收占比還會繼續提升，對整體營運的貢獻度一定有2位數的增加。

(時報資訊)

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