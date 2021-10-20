雀巢（Nestle）20日公布今年前三季營收632.9億瑞士法郎（約686億美元），高於去年同期的619.1億瑞士法郎，也高於公司預期。雀巢表示年初以來咖啡、寵物保健及素食品牌業績強勁成長，使前三季有機營收成長7.6％。雀巢看好年終零售需求，預期今年全年有機營收成長6％至7％，高於先前預期的5％至6％。

(時報資訊)

#雀巢 #零售 #需求

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