美股近期公布財報優於預期，激勵台股加權指數20日開盤一度走高、逼近萬七關卡，最高來到16,973點，惟追價力道不足，終場回落平盤附近，收在16,887點，成交值微縮至2,668.8億元，進入量縮震盪整理格局。
凱基開創基金經理人顏克丞表示，目前成交量能未明顯放大，有量價背離疑慮，不過，評估為近期利率走揚導致的股市修正局面，未來可觀察回檔走勢是否量縮，作為中長線進場契機的依據。
顏克丞指出，現階段台股融資漸退場、融券緩增，預期籌碼面漸近式好轉，台股資金動能仍位於穩健水位，長線資金行情可繼續觀察，預期非電族群有較佳的表現，如全球受到碳中和計畫帶動的產業變革，以及美國重啟消費復甦的商業轉機題材，將是逢低布局的選擇，持續側重大型股優於中小型股的配置策略。
顏克丞提及，台灣的鋼鐵產業供需結構性好轉，主要受益於中國限電而浮現的內外需減弱問題，加上美國擴大基礎建設需求，全球市場對鋼材的需求仍旺盛，台灣的鋼鐵企業逐步走向精緻化的管理方式，可望挹注鋼鐵族群維持續航力。展望後市，可多留意11月FOMC會議發言，伺機觀察台股反彈契機，可搭配分批布局的方式參與台股資產。
(時報資訊)
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