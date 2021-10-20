聚和國內第五次無擔保轉換公司債（65095）採競價拍賣方式辦理承銷，於今（20）日順利完成，得標加權平均價格為110.12元，並以此為承銷價。

證交所表示，聚和國內第五次無擔保轉換公司債承銷案，採競價拍賣方式辦理，聚和公司辦理競價拍賣數2,600張，此次參與投標之投標單筆數計383筆，合格標單共381筆，以美國標決定競拍得標價格，已於20日於證交所經由公開方式完成電腦開標，並全部拍賣。

開標結果最低得標價格107.99元，最高得標價格123.9元，得標加權平均價格110.12元；另依相關處理辦法規定，聚和國內第五次無擔保轉換公司債公開承銷價格為110.12元。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意