台股集中市場今年日均值約4,100億元，是去年2,007億餘元的一倍以上，證交所獲利創新高，據指出，今年前九月內部估計約近80億元、每股獲利（EPS）逾9.6元，今年證交所將不只賺一個股本，有望上看12元。大幅超越去（2020）年EPS為7.72元。

證交所2020年獲利與股利配發也雙創改為股份股限公司歷史新高紀錄，稅後純益57.96億元，EPS為7.72元，每股配發3.4元現金股息、1.2元股票股利，今年獲利及配股配息將進一步創高。

據了解，證交所曾在1987年或1988年前後獲利衝高，當時因證交所股本小，再加上跟證券商抽險的經手費高，因而曾有過賺逾一個股本及一股配一股的紀錄。

(時報資訊)