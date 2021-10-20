啟發投顧分析師楊基政表示，台股20日小跌12點，收在16,887點，成交值2,652億元。指數陸續攻克月線及200日均線後，上檔面臨季線反壓，強勢指標股宜續攻，權王台積電若能率先挑戰9月6日高點，可望帶領盤勢擺脫均線糾結區，有利挑戰季線。
個股方面，強勢指標ABF及BT載板廠景碩股價19日率先創高，本周納入投資組合的撼訊也因比特幣強漲至6萬美元以上，券資比持續飆高，加上上半年大賺一股本，續攻機會大；弱勢指標大立光也開始反彈。由強弱勢指標研判，台股短線止穩，但上攻力道不足，攻擊盤的特性在追價買盤，若強勢股宏達電、順德、撼訊、景碩連續走揚，方可吸引資金搶進。
(時報資訊)
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