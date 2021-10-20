摩爾投顧分析師張志誠表示，美股四大指數19日全數收紅，並已突破季線，台股20日向上測試季線反壓，終場震盪收黑，顯見當前追價力道仍顯不足，輪個股表現。至於本周納入投資組合的欣興，價漲量增，漲幅領先大盤。

特斯拉執行長穆斯克表示，今年要開放特斯拉所屬的超級充電站給其他廠牌的電動車使用，這個策略可看出穆斯克想完成的目標是將特斯拉打造成一家能源管理公司，除將整體電動車產業快速作大，若吸引更多電動車公司加入，與特斯拉的利益將趨於一致，未來甚至可以不用賣車，就能享受整體電動車滲透率提升所帶來的利益。

電動車產業除電動車本身要增加效能和降低成本外，充電需求延伸出來的充電槍、充電椿、充電系統檢測、相關零組件等周邊設備也是關鍵，鴻華先進發表第一款電動車模型後，也開始帶動相關股票出量反攻，比如信邦、飛宏、中探針、健和興等。

(時報資訊)

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