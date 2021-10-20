倫元投顧分析師陳學進表示，台股20日開高走低，終場下跌12.85點，跌幅0.08％，收在16,887.82點；櫃買指數則是上漲1.02點，漲幅0.5％，收在206.99點；三大法人進出方面，外資轉賣49.19億元，投信續買10.32億元，自營商轉賣16.62億元，惟外資法人於台指期轉賣1,168口多單，累計淨空單部位為17,463口，心態呈現中性謹慎偏多。
台股19日大漲，並順勢突破站穩於月線位置區之上，因此，隨慣性改變、止跌契機浮現。不過，上檔季線反壓將構成壓力，隨市場信心尚未完全恢復，可能還會有所震盪，但隨慣性改變，不僅季線將不會是壓力，7月15日前高18,034點，也可望不是這一波的高點所在。
個股方面，本周納入投資組合的朋程，搭上新能源車趨勢題材，營運前景閃亮，內外資法人大戶心態偏多，股價20日上漲3.37％，只要量價不失控、並守穩10日線，預期後市仍有望續漲。
選股方面，包括亞信、金麗科、宏觀、雍智科技、耀登、星通、技嘉、微星、華擎、撼訊、雷虎、宏達電、威盛、車王電、怡利電、界霖、合一、中天等跌深股強勢反彈；此外，智原、創意、世芯-KY、茂達、欣興、景碩、晶焱、健策、順德、德微、朋程、健和興、貿聯-KY、中華化、聚和等業績成長股持續展現攻堅企圖心。
操作方面，加權指數進入震盪反彈上漲的過程，建議投資人可選擇部分利空不跌之跌深股，逢低可伺機搶短價差因應；此外，強勢股主軸仍將可持續聚焦晶圓代工漲價受惠股、電動車題材概念股兩大主流。
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