【時報編譯張朝欽綜合外電報導】周三公布的數據顯示，能源和服務價格的上升，推高了歐元區通膨；而核心通膨也在上揚。
歐洲統計局表示，19個成員國在九月的消費者物價月增0.5%，年增3.4%。
儘管整體高於歐洲央行2%目標，但此一飆升主要是由於能源價格年增17.6%，以及食品酒類和菸草成本上漲2.0%的結果所帶動。
如果沒有這些波動性較大的項目，則核心通膨為月增0.4%，年增1.9%，然也是高於八月的年增1.6%。
歐洲統計局表示，能源價格必須為半數的整體通膨數據負責，為最終的年增讀數增加了1.63個百分點。服務業也再添加了0.72個百分點。非能源工業產品的價格則增添了0.57個百分點。
歐洲央行預計，消費者物價將在2022年開始緩解壓力。
(時報資訊)
35457.31
+198.70(0.56%)
05:05
4519.63
+33.17(0.74%)
05:05
15129.09
+107.28(0.71%)
05:16
3381.45
+42.68(1.28%)
05:16
29255.55
+40.03(0.14%)
14:15
3013.13
-15.91(0.53%)
17:03
26136.02
+348.81(1.35%)
16:08
3587.00
-6.15(0.17%)
15:00
14452.25
-47.52(0.33%)
16:29
7222.72
+5.19(0.07%)
19:01
6665.03
-4.82(0.07%)
19:01
15536.88
+21.05(0.14%)
19:01
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：