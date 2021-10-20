【時報編譯張朝欽綜合外電報導】周三公布的數據顯示，能源和服務價格的上升，推高了歐元區通膨；而核心通膨也在上揚。

歐洲統計局表示，19個成員國在九月的消費者物價月增0.5%，年增3.4%。

儘管整體高於歐洲央行2%目標，但此一飆升主要是由於能源價格年增17.6%，以及食品酒類和菸草成本上漲2.0%的結果所帶動。

如果沒有這些波動性較大的項目，則核心通膨為月增0.4%，年增1.9%，然也是高於八月的年增1.6%。

歐洲統計局表示，能源價格必須為半數的整體通膨數據負責，為最終的年增讀數增加了1.63個百分點。服務業也再添加了0.72個百分點。非能源工業產品的價格則增添了0.57個百分點。

歐洲央行預計，消費者物價將在2022年開始緩解壓力。

(時報資訊)