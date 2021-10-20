【時報-台北電】特昇-KY(6616)110年現金增資認股，發行股數500萬股，每股面額10元，實際發行價格於訂定後另行公告。增資資金用途為償還中華民國境內第一次無擔保轉換公司債持有人執行賣回權之本金(含利息補償金)。

　現金增資認股基準日為11月22日，最後過戶日為11月17日，停止過戶期間為11月18日至11月22日，股款繳納期間為原股東及員工股款繳納期間，即11月24日至11月30日。（編輯整理：葉時安）

(時報資訊)

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