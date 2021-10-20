【時報記者郭鴻慧台北報導】鈺齊-KY(9802)逐步擺脫疫情干擾，第3季EPS 1.84元，季增162.86%、年增75.24%，前三季營業毛利、營業利益齊創新高，EPS達4.29元，獲利重回成長軌道。
2021年新冠疫情干擾，製鞋業紛紛受到衝擊，鈺齊集團5~7月各項營運受到較大的影響，不過，自8月份起已加快復甦腳步，雖然前三季毛利率及營業利益率分別較去年同期下滑17.6%、8.6%，但營業毛利及營業利益金額達19.42億元、9.52億元，年成長9.1%及3.5%，更創歷年新高紀錄，歸屬於母公司稅後淨利達7.97億元，稅後EPS 4.29元，年成長12.1%、5.7%，本業經管績效逐步重回獲利成長軌跡。
鈺齊第3季營業毛利7.38億元，年增14.17%、季增47.34%；營業利益4.04億元，年增21.75%、季增142.49%；稅前淨利4.02億元，年增85.66%、季增216.78%，歸屬於母公司稅後淨利3.42億元，年增85.04%、季增163.4%，每股稅後盈餘達1.84元，年增75.24%、季增162.86%，第三季毛利率及營業利益率分別為17.8%及9.7%，雖不及去年同期，但已分別較第二季大幅揚升3.4及4.9個百分點，再加上營業費用控管得宜，營業利益率大幅拉升4.9個百分點至9.7%。
鈺齊指出，新冠疫情已再度拉大早已存在產業供需失衡狀況，也將造就製鞋產業未來數年「產能為王」的客觀現實，因此雖然疫情干擾因素難以在短期內完全消除，但在集團營運規模順勢成長下，只要新冠疫情不再嚴重惡化，2021年下半年營運表現，將優於上半年。
(時報資訊)
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