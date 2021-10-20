【時報記者張漢綺台北報導】光寶科(2301)於2035 E-Mobility Taiwan (台灣國際智慧移動展)展出光寶「光」、「電」核心技術於電動車與自駕車領域的創新應用與智慧移動藍圖。
全球第一屆2035 E-Mobility Taiwan(台灣國際智慧移動展)於10月20日至22日開展，光寶科技在此次展覽中展示「光」科技廣泛地應用於先進駕駛輔助技術系統(ADAS)，其中包含自適應頭燈 (ADB)、車用攝像頭模組、駕駛監控系統以及擋風玻璃式抬頭顯示器，為Level 2以上之自動駕駛技術提供關鍵核心技術與應用模組。
光寶科表示，光寶科技汽車電子整合光學、感測、電源以及元件等核心技術，具備與全球汽車供應商密切合作的豐富經驗、ISO26262的設計與製造能力、IATF16949等資格，LED車燈模組產品則是通過碳足跡查證；未來軟體研發中心將進一步優化智能運營，提供客戶高附加價值的整合服務。
隨著各國政府燃油車落日時程，以及排放目標的訂定，光寶科技在「電」應用上，融合電源、車用此兩大事業單位核心技術，著眼於開發電動車核心零組件應用技術，其中包含電動車充電樁、直流充電樁、車載充電器、以及無線充電系統，迎接2030電動化之商機。
(時報資訊)
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