美軍撤離阿富汗後，民兵組織塔利班攻勢勢如破竹，連下多城奪下阿富汗政權，事過2個月，阿富汗受到國際制裁，金融貿易系統幾近癱瘓，當地物價連番漲，經濟面臨崩潰，許多家庭過著水生火熱的生活，有1對夫妻因積欠550美元（折合台幣約1.5萬）的債務，迫於無奈將年僅3歲的女兒抵債，並於成年後出嫁給債主。
美國總統拜登於7月宣布，結束長達20年的阿富汗戰爭，並於8月底完成撤軍，而塔利班武裝分子在美國實行撤軍之際，連續攻破多座阿富汗城市，最終一舉攻入首都喀布爾，接管阿富汗政權，於8月19日正式復僻阿富汗伊斯蘭大公國。
然而，塔利班其極端的宗教主義和侵犯人權之舉飽受國際批判，儘管奪回阿富汗政權，卻仍得不到國際社會普遍承認，阿富汗新政府外交部長穆塔奇（Amir KhanMuttaqi）日前呼籲世界各國，停止目前的制裁，並向美國喊話，「解除凍結阿富汗中央銀行在國外超過的90億美金儲備金」。
《華爾街日報》報導，塔利班重掌阿富汗2個月後，該國經濟處境岌岌可危，幣值面臨崩潰，民生經濟也受到嚴峻考驗，當地物價飆漲，麵粉、石油等價格已經漲了一倍，對於普遍為貧戶的阿富汗人民，可說是致命危機；由於受美國等多國制裁，資產慘遭凍結，國際組織等援助資金也被延宕，阿富汗新政府目前正致力解決當前的經濟難題。
阿富汗迄今社會動盪不安，經濟凋敝的背景下，衍伸出許多社會悲劇，1名從事清潔工的母親Saleha就因欠下550美元的債務，年僅3歲的女兒被迫抵押；債主日前告知，「若無法於3個月限期內償還債務，她的女兒將永遠留在債主家做工，且於長大後出嫁給她兒子」。
遺憾的是，從事清潔工的Saleha每天薪資僅70美分（折合新台幣約20元），根本無力在3個月內償還550美元的鉅額債務；由於戰亂，Saleha和她家人四處奔波，她丈夫目前沒工作，受訪時無奈表示，「我會拚命籌錢來贖回我女兒」。
針對此事，債主Khalid Ahmad證實，的確有拿Saleha女兒抵債一事，「我別無選擇，他們沒有錢還我，而我也沒有錢」。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：