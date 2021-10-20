財政部國庫署指出，自即日起我國公告「各級政府向所設各項基金調度周轉金額統計表」，揭露各級政府調度周轉金情況，提升政府財務資訊透明度。
根據最新統計，109年度各級政府向所設基金及專戶調度周轉金額總計152.88億元，其中中央政府尚無調度金額，地方政府調度金額分別為六都43億元、縣市政府109.88億元，鄉鎮市公所無調度金額。
另各級政府納入集中支付之基金及特定用途專戶餘額（不含地方教育發展基金），中央政府為3,147.74億元、六都為1,982.37億元、縣市政府為345.36億元，鄉鎮市公所無數額。
109年度各級政府向所設基金及專戶調度周轉金額與108年度比較部分，六都年增43億元、縣市政府年減50.11億元，鄉鎮市公所近兩年皆無數額。
至納入集中支付之基金及專戶餘額部分，中央政府年增125.22億元、六都年減92.50億元、縣市政府年增58.67億元，鄉鎮市公所近兩年同樣皆無數額。
財政部國庫署進一步表示，政府公庫款項除依法律規定或因款項性質特殊者外，原則均應存入公庫存款統收統支。
為增進整體資金運用彈性，各級政府可依照地方公庫實際需求統一調度運用。實務上，中央及地方政府視實際需要向所設基金及專戶調度周轉，並於基金或專戶需用款項時，由公庫調節資金支應，以節省債息支出，惟該調度不得妨礙基金正常運作，也就是基金專戶只能用於周轉，不能長期挪用。
(時報資訊)
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