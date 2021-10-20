【時報記者林資傑台北報導】市場研究機構TrendForce今（20）日於線上舉辦「2022年集邦拓墣科技產業大預測」研討會，對於2022年物聯網展望，預期將以2大發展支柱帶出綠地、太空、元宇宙3個技術主戰場，市場主流應用則聚焦4大核心領域，協助企業在後疫情時代轉型再進化。
TrendForce半導體研究處研究經理曾柏楷認為，乘著5G與半導體的產業熱潮，明年物聯網近200億台的連接設備，將續以人工智慧（AI）為基礎，並取關鍵性（Critical）與永續性（Sustainability），作為貫穿物聯網產業的2大發展支柱。
曾柏楷表示，2大發展支柱將帶出3個技術主戰場，包括訴求環境永續、脫碳生產的綠色物聯網，著眼無遠弗屆、萬物相連的太空物聯網，以及聚焦數據演算、鏡射現實的元宇宙物聯網。
曾柏楷認為，上述3個技術有望成為產業大廠跨域布局的灘頭堡，以及物聯網產品服務的設計主軸，進一步延伸此基礎至終端應用面，明年物聯網將以更為穩定、即時、節能且預測效益，賦能多元垂直領域。
而市場主流的物聯網應用中，預期將以智慧城市的環境監控與防疫管理、智慧家庭的居家安全與沉浸娛樂、智慧製造的虛實整合與數位模擬、以及智慧醫療的遠程服務與精準醫學為4大核心領域，協助企業於後疫情時代轉型再進化。
(時報資訊)
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