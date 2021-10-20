頭獎幸運兒有財神爺眷顧，領獎當下決定慷慨解囊，送愛心、做公益，期望將好運受惠更多人；台灣彩券今公布，今年3月4日威力彩頭獎於臺南市北區「佰面贏彩券行」開出，頭獎9.2億元、一注獨得，這位幸運中獎人認同公益彩券的公益理念，領獎當下就決定慷慨捐出5500萬元，分別給予臺南市政府、台灣兒童暨家庭扶助基金會台南市北區分事務所與中國信託慈善基金會，預計將有超過7000人次的弱勢族群受惠。

台灣彩券公司董事長薛香川表示，這位幸運中獎人在領獎當下慷慨捐出5500萬元做公益，指定捐贈臺南市政府1000萬元、北台南家扶中心1000萬元，以及中國信託慈善基金會3500萬元。

台灣彩券接受這名威力彩頭獎中獎人的委託，今與臺南市政府及中國信託慈善基金會共同舉辦「威力彩頭獎中獎人捐贈記者會」，由臺南市長黃偉哲、薛香川共同主持，薛香川代表頭獎中獎人將象徵1000萬元善款的支票捐贈給臺南市政府社會局社會救助金專戶，由黃偉哲市長代表接受，期待藉由臺南市政府專業完善的規畫，提供南部地區弱勢族群更多的實質照護，擴大公益彩券的公益影響力，讓更多好事在台灣這塊土地上持續發生。

黃偉哲表示，非常感謝這位威力彩頭獎得主慷慨解囊指定贈予臺南市政府1000萬元，讓臺南市民共同分享這份喜悅與資源。

台灣彩券積極鼓勵高額中獎人藉由捐贈參與社會公益，從96年1月1日統計至110年9月底，累積中獎人捐款已達54億元，捐助超過200個社福單位及公益團體、20個縣市政府，執行1269個社福方案，全臺灣已有超過721萬人次弱勢族群受惠，受捐助對象從學齡前幼兒、經濟弱勢的中小學學生、身心障礙人士到偏遠地區的獨居老人等。

(時報資訊)