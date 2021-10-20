【時報-台北電】證交所公告今日單一證券鉅額成交，股票名稱：
1.元大台灣50正2(00631L)：每股成交價138元，成交量50萬股，成交金額6900萬元。
2.兆豐新光R1(01003T)：每股成交價19.3元，成交量500萬股，成交金額9650萬元。
3.士電(1503)：每股成交價51元，成交量200萬股，成交金額1億200萬元。
4.台達電(2308)：每股成交價255.52元，成交量60萬股，成交金額1億5331萬2000元。
5.台積電(2330)：每股成交價603元，成交量12萬200股，成交金額7248萬600元。
6.台積電(2330)：每股成交價601.5元，成交量4萬3000股，成交金額2586萬4500元。
7.台積電(2330)：每股成交價600.5元，成交量9萬股，成交金額5404萬5000元。
8.台積電(2330)：每股成交價600.35元，成交量15萬500股，成交金額9035萬2675元。
9.台積電(2330)：每股成交價600.23元，成交量15萬1500股，成交金額9093萬4845元。
10.台積電(2330)：每股成交價600.08元，成交量3萬9124股，成交金額2347萬7530元。
11.台積電(2330)：每股成交價600.05元，成交量5萬7876股，成交金額3472萬8494元。
12.台積電(2330)：每股成交價599.94元，成交量2萬9000股，成交金額1739萬8260元。
13.台積電(2330)：每股成交價598.46元，成交量6萬7000股，成交金額4009萬6820元。
14.台積電(2330)：每股成交價598.45元，成交量11萬8000股，成交金額7061萬7100元。
15.智邦(2345)：每股成交價236.05元，成交量9萬8000股，成交金額2313萬2900元。
16.智邦(2345)：每股成交價235.75元，成交量18萬3000股，成交金額4314萬2250元。
17.智邦(2345)：每股成交價235.5元，成交量16萬股，成交金額3768萬元。
18.致茂(2360)：每股成交價184.5元，成交量34萬1000股，成交金額6291萬4500元。
19.研華(2395)：每股成交價349.32元，成交量10萬5400股，成交金額3681萬8328元。
20.研華(2395)：每股成交價349.31元，成交量4萬9600股，成交金額1732萬5776元。
21.中信金(2891)：每股成交價23.05元，成交量77萬3000股，成交金額1781萬7650元。
22.統一超(2912)：每股成交價286.09元，成交量5萬7620股，成交金額1648萬4506元。
23.統一超(2912)：每股成交價286.05元，成交量9萬3000股，成交金額2660萬2650元。
24.統一超(2912)：每股成交價286元，成交量5萬4380股，成交金額1555萬2680元。
25.中租-KY(5871)：每股成交價240.25元，成交量10萬股，成交金額2402萬5000元。
26.中租-KY(5871)：每股成交價240.11元，成交量6萬7620股，成交金額1623萬6238元。
27.中租-KY(5871)：每股成交價240.1元，成交量7萬380股，成交金額1689萬8238元。
28.中租-KY(5871)：每股成交價239.78元，成交量8萬2600股，成交金額1980萬5828元。
29.中租-KY(5871)：每股成交價239.15元，成交量8萬2400股，成交金額1970萬5960元。
(時報資訊)
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