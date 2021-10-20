【時報編譯張朝欽綜合外電報導】歐股周四接近持平。法國奢侈品集團開雲(Kering)和荷蘭半導體公司艾司摩爾(ASML)不盡如意的財報，拖累了雀巢等其他公司的強勁表現。
周三泛歐Stoxx 600指數小漲0.06%或0.29點，為468.90點，該基準指數開盤一度跌0.1%。
開雲跌4.0%。該集團雖然銷售成長，但明星品牌Gucci在特別是亞洲市場的復甦腳步放慢，致使業績未達分析師預期。
艾司摩爾一度大跌3.0%。該晶片製造設備供應商報出略優於預期的上季業績表現，但全年財測未如預期。
荷蘭油漆和塗料公司Akzo Nobel跌2.3%。該公司上季業績表現持續受到原物料上漲和供應鏈干擾的衝擊，並且預期情勢將延續到2022年中旬。
瑞士食品巨頭雀巢漲3.0%。強勁的咖啡銷售和價格上漲之下，推動該公司第三季本業銷售增加6.5%；雀巢也同時上調了銷售前景。
(時報資訊)
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