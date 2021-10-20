富邦金控今（20）日證實董事長蔡明興確診新冠肺炎，疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞在下午表示，昨日公布的境外移入確診個案案16448，Ct值為13.5，病毒量高，推斷是剛感染不久，在急性期。

指揮中心昨19日公布境外移入個案，案16448為本國籍60多歲男性，曾完整接種過兩劑AZ，10/16自美國入境採檢確診，有發燒、肌肉痠痛、喉嚨痛等症狀，已匡列同班機接觸者5人。

富邦金今早發布重訊回應，本公司依主管機關防疫規範，訂定應變措施，並落實防疫規定，對本公司財務業務無重大影響。

另外，富邦金對媒體說明如下：本公司董事長日前自國外返台，於機場採檢COVID確診，目前於專責病房隔離中，健康狀況良好。本公司及董事長感謝各界的關心，公司營運及各項業務不受影響。

(時報資訊)

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