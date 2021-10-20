【時報記者莊丙農台北報導】車王電(1533)也是華德動能(2237)董事長蔡裕慶表示，由於台灣資本市場及電動車市場不夠大，未來有考慮事業體進行某種程度整合，且不排除到海外上市的可能。針對鴻海也發表電動巴士，蔡裕慶指出，全世界未來10年有1700萬輛巴士要汰換，市場相當大，樂見鴻海共同發展這個市場，華德動能會以自主技術、車輛運行全系統服務等優勢，走在業界前端。

蔡裕慶指出，電動車是大資本遊戲，不可能小資本營運，所以未來車王電集團旗下幾家公司會進行整合，他並不反對到海外上市，就目前的商業模式是可以瞬間擴及全海外。同時，也持續尋找合適併購標的，主要有關電動車相關重要系統、軟體廠商，甚至要布局電動巴士最後一塊拼圖「能源」，但並非鎖定電池研發製造，而是用來解決長途運行車輛能源問題的廠商。

對於鴻海也推出電動巴士，蔡裕慶認為，車王電集團規模無法跟鴻海競爭，但也樂見一起開發這個市場。雖然鴻海供應商體系聯盟很快，但距離完全自主性跟彈性還是有些缺點。而華德動能就具有自主技術及車輛運行全系統服務，可以建立更完整的生態系，在這個市場是有獨特的地方，即使未來有機會在海外上市，也很難有相同的競爭者。

華德動能2020年電動巴士出貨34輛，今年含自駕車可以交車超過40台，但幾乎都集中在第4季。主要今年爆發本土疫情，外部因素來自於政府單位審查停擺、交通部電動大客車示範計畫往後延遲、政府同意舊車延後汰換，內部因素則因為設備及安裝人員有國外人員無法入境，但目前台中新廠設備10月底安裝，預計明年元月第一段安裝完成，將逐步恢復接單動能，新廠目前產能也足以應付一年1700輛電動巴士生產所需。

在海外市場方面，蔡裕慶表示，因為各國法規不同，華德動能採用技術移轉與伙伴關係，不會自己在全球各地設廠，而是協助當地合作伙伴成為當地的電動車製造廠商，台灣輸出營運系統軟體、韌體及關鍵零組件硬體，未來採授權或交換股權取得收益。

(時報資訊)

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