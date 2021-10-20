【時報記者莊丙農台北報導】車王電(1533)也是華德動能(2237)董事長蔡裕慶表示，由於台灣資本市場及電動車市場不夠大，未來有考慮事業體進行某種程度整合，且不排除到海外上市的可能。針對鴻海也發表電動巴士，蔡裕慶指出，全世界未來10年有1700萬輛巴士要汰換，市場相當大，樂見鴻海共同發展這個市場，華德動能會以自主技術、車輛運行全系統服務等優勢，走在業界前端。
蔡裕慶指出，電動車是大資本遊戲，不可能小資本營運，所以未來車王電集團旗下幾家公司會進行整合，他並不反對到海外上市，就目前的商業模式是可以瞬間擴及全海外。同時，也持續尋找合適併購標的，主要有關電動車相關重要系統、軟體廠商，甚至要布局電動巴士最後一塊拼圖「能源」，但並非鎖定電池研發製造，而是用來解決長途運行車輛能源問題的廠商。
對於鴻海也推出電動巴士，蔡裕慶認為，車王電集團規模無法跟鴻海競爭，但也樂見一起開發這個市場。雖然鴻海供應商體系聯盟很快，但距離完全自主性跟彈性還是有些缺點。而華德動能就具有自主技術及車輛運行全系統服務，可以建立更完整的生態系，在這個市場是有獨特的地方，即使未來有機會在海外上市，也很難有相同的競爭者。
華德動能2020年電動巴士出貨34輛，今年含自駕車可以交車超過40台，但幾乎都集中在第4季。主要今年爆發本土疫情，外部因素來自於政府單位審查停擺、交通部電動大客車示範計畫往後延遲、政府同意舊車延後汰換，內部因素則因為設備及安裝人員有國外人員無法入境，但目前台中新廠設備10月底安裝，預計明年元月第一段安裝完成，將逐步恢復接單動能，新廠目前產能也足以應付一年1700輛電動巴士生產所需。
在海外市場方面，蔡裕慶表示，因為各國法規不同，華德動能採用技術移轉與伙伴關係，不會自己在全球各地設廠，而是協助當地合作伙伴成為當地的電動車製造廠商，台灣輸出營運系統軟體、韌體及關鍵零組件硬體，未來採授權或交換股權取得收益。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：