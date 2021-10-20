【時報記者林資傑台北報導】市場研究機構TrendForce今（20）日於線上舉辦「2022年集邦拓墣科技產業大預測」研討會，對於「疫情時代下的數位轉型新紀元」議題，認為在疫後新常態加速下，預估今明2年的伺服器出貨均可成長4～5％。

TrendForce半導體研究處研究經理劉家豪表示，近年隨著5G商轉與智慧終端裝置普及，使大部分應用服務均藉由雲、端、網來進行統合，尤其是需倚賴龐大數據進行運算與訓練的應用服務，伴隨虛擬化平台及雲儲存技術發展，促使伺服器需求與日俱增。

同時，由於疫情帶動工作模式與生活型態改變，包括遠距辦公與教學、雲端應用服務（SaaS）需求擴張、企業在基礎架構的支出上選擇更為彈性的模式（IaaS、PaaS）等雲端題材，仍持續發酵，亦推升整體伺服器需求擴張。

TrendForce預估，2021及2022年伺服器出貨均可達4～5％成長。今年因供應鏈仍受疫情影響，提前備貨需求明顯，促使各級零組件採購動能較疫情發生初始更強勁，此狀況不僅反映在今年上旬server DRAM的採購訂單上，也加速DRAM價格迭代周期的循環。

而今年多數企業對基礎架構的採購行為，逐漸從以往高投入門檻的資本支出，移轉為更靈活彈性的營運費用，故除了既有伺服器採購訂單外、亦加速轉移至雲端。直至第三季前，以Dell、HPE為首的企業伺服器供應商為滿足相關需求，也開始調整生產計畫與出貨安排。

(時報資訊)