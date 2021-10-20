台股近期震盪，投信法人指出，台股基本面良好，研判指數有機會回穩，投資人可逢低進場。
第一金投信指出，展望未來，在量能尚未回溫之前，短線仍將維持高檔震盪行情，但在經濟、企業獲利展望依舊樂觀的支撐下，台股長線趨勢仍看好，投資人可把握此時的機會，適時逢低進場布局，蓄積未來台股爆發的能量。
此外，第一金投信分析，今年以來，在全球需求湧現之下，激勵台灣外銷訂單屢創高峰，帶動上市櫃企業獲利持續攀升，根據數據顯示，市場分析師至今已上修台股2021、2022年EPS達45.4％及29.6％，前景備受看好。根據過去經驗，該年度EPS呈現上修趨勢時，台股皆有不錯的表現，如今在獲利強勁增長下，預料台股仍有上漲潛力。
(時報資訊)
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