大陸網信辦20日公布最新版「互聯網新聞信息稿源單位名單」，首次將公眾帳號和應用程式納入名單，並稱即日起，互聯網新聞訊息服務提供者轉載新聞時須依據最新版名單，超範圍轉載將依法依規予以處罰。
香港信報20日報導，網信辦指出，互聯網新聞訊息稿源管理是加強互聯網內容建設、規範網路傳播秩序的重要抓手，要嚴管違規自採、違規轉載等突出問題，從源頭抓緊訊息傳播的「總開關」。
網信辦將對稿源單位名單實行全程動態管理，對符合要求的，及時增補納入；對違反法律法規、出現訊息安全責任事故等問題的稿源單位，及時採取凍結、移除等處置措施，推動稿源單位強化責任意識。
最新版名單涵蓋共1,358家稿源單位，包括中央新聞網站、中央新聞單位、行業媒體、地方新聞網站、地方新聞單位和政務發布平台等。
網信辦表示，可申請加入名單的僅限具有互聯網新聞訊息採編發布服務資格的互聯網新聞訊息服務單位，依法設立的報刊社、廣播電台、電視台、通訊社和新聞電影製片廠等從事新聞採編業務的單位，黨政機關開設的官方發布平台等三類單位。
(時報資訊)
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