香港恒生指數20日收漲1.35％，報26,136.02點，恒生科技指數漲2.65％，科技股延續漲勢，阿里巴巴、嗶哩嗶哩漲超6％，快手、百度漲超4％。煤炭、銅、鋁類股走低，兗州煤業大跌超過10％。

另外，大陸A股三大指數20日維持震盪走勢，午後三大指數集體下挫，滬指收報3,587.00點，跌0.17％，成交額人民幣（下同）4,505億元。深成指收報14,452.25點，跌0.33％，成交額5,697億元。創業板指收報3,285.12點，跌0.37％，成交額2,066億元。

(時報資訊)

#港股 #恒指 #科技股

主要市場指數

紐約道瓊
35457.31 +198.70(0.56%)
05:05
S&P500
4519.63 +33.17(0.74%)
05:05
Nasdaq
15129.09 +107.28(0.71%)
05:16
費半指數
3381.45 +42.68(1.28%)
05:16
日經225
29255.55 +40.03(0.14%)
14:15
南韓KOSPI
3013.13 -15.91(0.53%)
17:03
香港恆生
26136.02 +348.81(1.35%)
16:08
上證指數
3587.00 -6.15(0.17%)
15:00
深圳成指
14452.25 -47.52(0.33%)
16:29
英國FTSE
7222.72 +5.19(0.07%)
19:01
法國CAC
6665.03 -4.82(0.07%)
19:01
德國DAX
15536.88 +21.05(0.14%)
19:01

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