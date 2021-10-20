在岸人民幣兌美元20日16：30官方收報6.3936，較19日官方收盤價上漲62基點，較19日夜盤收盤跌115基點。

人民幣兌美元中間價20日報6.4069，上調238點；19日中間價為6.4307，19日官方收盤價6.3998。

另外，中國人民銀行20日進行人民幣（下同）1千億元7天期逆回購操作，另有100億元逆回購到期。中標利率2.2％，持平上次。

(時報資訊)

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