文化部加碼「藝FUN券」第二波開獎，繼上周首波抽出約81萬名幸運兒後，今（20）日自樂透機內00～99共100個數字，依序抽出身分證末2碼，其中數位券抽出幸運號碼為78、00、39、22、61、23、15；紙本券幸運號碼為37、76、31、06、51、65、81，總計抽出數位券60萬7,834位、紙本券15萬2,525位，合計76萬0,359位藝FUN券得主。
文化部表示，中籤者將於明（21）日上午8:30後陸續收到簡訊通知，也可至五倍券官網查詢。第一波數位藝FUN券中籤者，即日起可下載「藝FUN NEXT APP」登入後領取；第二波數位藝FUN券中籤者，明日下午2點起登入領券；紙本券則自11月10日起，持健保卡至四大超商取票。使用期間都是從今年11月10日起至明（111）年4月30日止。
今日記者會上高雄市及台南市政府分別帶來推薦景點及優惠訊息，包含高雄市加碼推出民眾以藝FUN券或五倍券到藝FUN店家消費滿500元，可兌贈高雄券100元；推薦景點則有駁二藝術特區、打狗英國領事館、鳳儀書院，及高雄最富特色的眷村民宿、即將開幕的高雄流行音樂中心等。
台南市則推薦最美博物館之稱的奇美博物館，現有來自英國V&A博物館的蒂姆．沃克特展，使用藝FUN券享兩人同行600元的門票優惠；十鼓文創園區提供五倍券、藝FUN券門票享95折；此外，只要在台南市使用藝FUN券消費，即有機會抽中免費參觀最夯的斯卡羅拍攝場景－岸內糖廠影視基地。文化部表示，各項優惠也將陸續公告於「藝FUN NEXT」官網及APP。
文化部表示，尚未登記加碼券者，仍可至五倍券官網登記參加後續梯次抽籤；想要加入藝FUN店家者可至「藝FUN NEXT」官網註冊。
(時報資訊)
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