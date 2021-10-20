台股近期走勢震盪，自新高後拉回整理下跌6.29%，雖然大盤面臨修正，不過主動選股的台股基金卻有好表現，統計自2021年10月19日止，「群益奧斯卡、安聯台灣科技」兩檔台股基金淨值領先大盤創下新高，也讓10,746位受益人投資都賺錢。

以近一月績效來看，大盤下跌2.18％，台股基金有63檔表現優於大盤，其中以群益奧斯卡基金5.41％表現最佳，其他前十名依序為安聯台灣科技2.88％、群益中小型股2.1％、群益店頭市場1.91％、安聯台灣大壩1.59％、國泰大中華1.19％、國泰小龍1.14％、群益葛萊美0.97％、兆豐國際電子0.53％、群益創新科技0.4％。

法人表示，台股雖然基本面佳，但不免還是受國際局勢影響，短期來看，大盤仍將維持區間震盪格局，台股個股波動大，建議以選股不選市的台股基金介入為宜。

群益奧斯卡基金經理人杜欣霈表示，企業陸續公布第三季財報與第四季及明年的展望，預期廠商會給出短空長多的看法，因此指數短期可能呈現震盪。雖然國際資金因應美債殖利率上彈以及美元升值有流出現象，惟台股仍不乏成長趨勢明確之產業族群，適逢台股修正拉回，目前精選趨勢型產業作多仍有獲利空間，選股難度將持續上升，但基本面即為這些族群最強大的後盾，看好族群包括利基型半導體如矽智財及新應用IC、雲端伺服器新平台相關、新能源車零組件，整體操作策略仍建議選股不選市、看長不看短，因台股修正幅度已大故持股水位可偏多。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，儘管2022年展望能見度欠佳，聚焦2022年展望明確的成長股，包括車用電子相關、速度規格提升，以及晶圓代工成長等明年展望較為明朗的三大成長趨勢、仍是較佳的應對策略。

展望未來，廖哲宏表示，Fed縮減購債主要反映對經濟前景樂觀看法，而疫苗普及有助全球景氣持續復甦、企業投資及民間消費回升，總體環境仍有利於風險性資產發展。但對於大陸的限電政策增添供應鏈的不確定，則需要持續觀察。

(時報資訊)