今年最新諾貝爾物理學獎首度頒發給國際氣候專家，凸顯全球氣候變遷的高度重要性。長期維持全球金融穩定的國際清算銀行（BIS）2020年提出「綠天鵝（Green Swans）一詞，指出氣候變遷將是影響全球金融穩定的重大因素，也增強市場對ESG投資的關注度，更成為企業營運的新顯學。
聯邦低碳目標多重資產基金預定經理人周鉦凱表示，自從1992年聯合國環境及發展委員會(UNCED)對「人為溫室氣體排放」做出全球性管制目標協議，並由150餘國簽署通過後，開啟了長達30年的「減碳課題」，無論是1997年《京都議定書》中透過「碳交易市場」以跨國彈性減量方式達成目標，或是2015年的全球《巴黎協定》以及2021年美國宣布重返巴黎氣候協議，都顯示「減碳」已是不可逆的世界趨勢。
周鉦凱指出，歐美各國的綠色淨零計畫、投資人需求及低融資成本因素，推動企業持續搭上綠色金融順風車，根據預測，2021年綠色、永續債券與貸款發行金額估可達到1兆美元，有望較去年增長逾3成。在價格報酬上，綠色債券也比全球一般債券表現佳，無論是二年或五年累積報酬率，綠債皆以5.33％及14.4％表現勝過一般債券。
然而，近期美債殖利率一度走升，挑起市場敏感神經，投資收益的不確定性也跟著升高，周鉦凱分析，MSCI全球低碳目標指數因納入獲利來源佳、永續企業概念的成分股，今年以來指數波動度相對較低，也比S&P 500 ESG指數及S&P 500指數更具有穩定表現。
綜觀投資策略，周鉦凱認為，現今市場ESG基金百百種，有單純投資ESG股票，也有單純投資ESG債券的基金，而同時納入ESG股票與債券的多重資產基金，才是在波動市場中的首選。尤其鎖定全球低排碳目標的多重資產基金，因納入流動性較佳的大型股、成長性較高的中小型股，以及低波動且具有投資等級信評的綠色可持續發展債券，透過有股有債的資產配置組合，有助於提供穩健收益。
(時報資訊)
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