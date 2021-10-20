受惠台灣房市交易景氣熱絡，加上進口磁磚受疫情影響、船運延誤，讓國產磁磚訂單增加，冠軍（1806）第三季營收創近四季以來單季新高。冠軍20日在法說會上指出，進入傳統旺季，加上大陸市場透過庫存、調配生產等措施增加訂單需求，第四季應可延續第三季成長軌道。

冠軍目前在台灣、中國大陸共有3個廠區；台灣造橋廠有9條線，年產能1064萬平方米、山東廠則有6條線，年產能845萬平方米、安徽廠有3條線，年產能659萬平方米。

在台灣磁磚市場占有率達32％的冠軍指出，透過強化磁磚數位噴墨印刷技術，推出潔優磚、奈米防滑科技磚，以及獨家開發2cm超厚磚磁磚等高值化產品，今年上半年的營業毛利率已超過20％，比去年同期提升15個百分點。

除此之外，冠軍指出，自2020年4月13日起與廣州海鷗住宅工業合作投資，以「海鷗冠軍公司」合資經營以「冠軍」品牌於中國磁磚市場持續銷售，行銷體系搭配廣州海鷗住工的行銷通路以及朝向中國整體裝修（整裝）市場作拓展，已改善中國大陸市場的營運價值。

冠軍指出，國內下半年房地產推案量創近五年同期新高，有利國內市佔率穩步提升；而近期中國政府實施「能耗雙控」，旗下中國山東廠、安徽廠已透過庫存、調配生產等措施因應訂單需求。預期，在國內銷售率持續提升、中國大陸市場貢獻度增加下，第四季的營運是審慎樂觀。

(時報資訊)

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