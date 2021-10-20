台股20日呈現區間震盪格局，早盤衝高面臨萬七壓力後，盤中便拉回整理，終場台股收在平盤附近位置，成交金額略縮至2,652億。台股目前重回大區間之中，短線在量縮格局不變下，台股將續做壓縮的三角收斂格局。
外資現貨賣超49億，期貨淨空單縮減至17,463口。自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空方向。近月選擇權籌碼為中性格局，賣權OI大於買權OI差距為1,000餘口，買權賣權OI增量皆為不足。新開周選方面，買權賣權OI增量相去不遠，目前選擇權多空皆無明顯表態。
群益期貨指出，外資期現貨中性布局，自營商選擇權中性態勢，月、周選呈現中性，整體籌碼面中性格局。技術面台股上檔萬七以及季線位置仍屬壓力，但在台股10月15日低點支撐位置不破下，短線的拉回仍可偏多操作台股。
(時報資訊)
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