千禾企業社假借摸彩活動推銷淨水器，公平會20日委員會認定，整體銷售行為屬足以影響交易秩序之欺罔及顯失公平行為，違反《公平法》第25條規定，依同法第42條前段規定，命其停止違法行為，並處新台幣10萬元罰鍰。
公平會表示，千禾企業社2019年12月至2020年12月間於新北、桃園及台中地區多家小吃店舉辦摸彩活動，彩券有二重活動：第一重送「廠商贊助獎【負氫離子抗氧生飲機一台】。市價：28,800元，限量30名」；第二重送「3C家電、禮券、提貨券於活動結束後公開抽出，中獎者免費領取」，使參與活動之民眾產生獲獎期待，其後致電告知民眾對中「贊助獎」，得以體驗價2,880元優惠取得「午時水」淨水器。
公平會經訪查中獎人，多數受訪者表示，如果沒有接獲中獎通知，並不會購買淨水器。千禾企業社於摸彩券上載稱淨水器市價為28,800元，但該事業過去未曾以此價格銷售，卻告訴中獎人可以2,880元體驗價取得淨水器，致中獎人於資訊不對等情形下，誤認淨水器價格而購買安裝，進而對淨水器品質產生錯誤期待，千禾企業社整體銷售行為違反公平交易法第25條規定。
觀察公平會過去處理的案例可發現，坊間有許多淨水器業者以消費滿額摸彩等方式進行銷售行為，利用民眾抱有中獎的小確幸心理，假借免費抽獎之名，行商品銷售之實而觸法。公平會在此呼籲民眾在消費時要多加留意，也要確實衡量淨水器是否符合實際需要，再決定是否購買及安裝，以免權益受損。
(時報資訊)
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