台北市辦公室市場空置率探底，帶動租金持續走揚，據最新實價登錄顯示，信義計畫區的「新光信義金融大樓」16樓，今年8月實價租金達到每坪4,042元，成為信義計畫中第五棟實價租金破4,000元的A辦大樓，

目前台北市實價租金破每坪4000萬的A辦大樓，以「南山廣場」38樓每坪4,672元最高，「國泰置地」38樓每坪4,568元次之，「台北101大樓」在2014年83樓則有每坪4,411元的租金行情，「台北101大樓」38樓今年8月租金亦達每坪4,150元，租金行情也呈現上揚趨勢，此外，「信義經貿大樓」、「新光金融大樓」也都有最高租金逾每坪4,000元的租金個案。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，信義計畫區的辦公大樓供不應求，頂級A辦大樓每坪租金4,000元從租金天花板變成租金的地板，目前信義計畫區內興建中的辦公大樓，未來也都會是租金4,000俱樂部的一員。

新光信義金融大樓成為信義計畫中第五棟實價租金4,000元的A辦大樓，從該A辦大樓的歷年實價租金，可以看出信義計畫區的租金上揚趨勢，2013年該大樓11樓實價租金每坪3,098元，2014~2017年每坪3,300~3,412元，2018年實價租金每坪3,500元，最新租金則達到每坪4,042元，反應近三年信義計畫區A辦租金明顯走升。

信義全球資產表示，台北市辦公室租金價格攀升，與市場供需失衡有密切關係，台北市空置率下降至1.74％，老舊商辦投入危老市場供給減少、大型企業舊換新需求、新大樓多已預招租或自用、電商與軟體研發等企業有擴張需求等，都讓北市辦公室呈現供不應求，加上新大樓的租金比價效應，帶動整體的租金持續走揚。

(時報資訊)