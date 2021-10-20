【時報編譯張朝欽綜合外電報導】華爾街股市隔夜彈高，那斯達克勁揚0.7%，推進港股開高走高，收盤站穩26000點。
周三香港恆生指數收漲348.81點或1.35%，為26136.02點，指數連四個交易日上漲。國企股(H股)漲140.62點或1.54%，為9276.69點。
科技指數大漲2.65%。阿里健康漲13.5%；百度漲4.6%；嗶哩嗶哩漲6.4%。
阿里巴巴大漲6.6%，報175.8港元。創辦人馬雲近日同時也現身歐洲，進行商務考察。另外阿里周二發表自行研發的5奈米製程伺服器晶片「倚天710」，該晶片不用於商業販售，僅為阿里自家的伺服器提供驅動力，同時也持續推升阿里股價。
公用事業板塊升0.97%；其中電力股上揚，華潤電力漲4.9%，華能國際電力漲3%，華電國際漲6%。
煤炭股跌6.0%，為跌幅最大板塊。蒙古焦煤跌6.6%；中煤能源跌5.8%；兗州煤業跌10%。部分國有煤礦公司表示，將推出動力煤的價格上限計畫，引導價格回到合理範圍。
(時報資訊)
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