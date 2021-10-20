【時報編譯張朝欽綜合外電報導】華爾街股市隔夜彈高，那斯達克勁揚0.7%，推進港股開高走高，收盤站穩26000點。

　周三香港恆生指數收漲348.81點或1.35%，為26136.02點，指數連四個交易日上漲。國企股(H股)漲140.62點或1.54%，為9276.69點。

　科技指數大漲2.65%。阿里健康漲13.5%；百度漲4.6%；嗶哩嗶哩漲6.4%。

　阿里巴巴大漲6.6%，報175.8港元。創辦人馬雲近日同時也現身歐洲，進行商務考察。另外阿里周二發表自行研發的5奈米製程伺服器晶片「倚天710」，該晶片不用於商業販售，僅為阿里自家的伺服器提供驅動力，同時也持續推升阿里股價。

　公用事業板塊升0.97%；其中電力股上揚，華潤電力漲4.9%，華能國際電力漲3%，華電國際漲6%。

煤炭股跌6.0%，為跌幅最大板塊。蒙古焦煤跌6.6%；中煤能源跌5.8%；兗州煤業跌10%。部分國有煤礦公司表示，將推出動力煤的價格上限計畫，引導價格回到合理範圍。

(時報資訊)

#港股 #阿里巴巴 #電力股 #煤炭股

主要市場指數

紐約道瓊
35457.31 +198.70(0.56%)
05:05
S&P500
4519.63 +33.17(0.74%)
05:05
Nasdaq
15129.09 +107.28(0.71%)
05:16
費半指數
3381.45 +42.68(1.28%)
05:16
日經225
29255.55 +40.03(0.14%)
14:15
南韓KOSPI
3013.13 -15.91(0.53%)
17:03
香港恆生
26136.02 +348.81(1.35%)
16:08
上證指數
3587.00 -6.15(0.17%)
15:00
深圳成指
14452.25 -47.52(0.33%)
16:29
英國FTSE
7222.72 +5.19(0.07%)
19:01
法國CAC
6665.03 -4.82(0.07%)
19:01
德國DAX
15536.88 +21.05(0.14%)
19:01

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