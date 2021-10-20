【時報記者張漢綺台北報導】櫃檯買賣中心對晶宇(4131)生物科技實業公司違反規定，處以違約金3萬元。
櫃買中心表示，晶宇生物科技實業公司放棄參與認購重要子公司辦理之現金增資，致降低持股比例逾10%符合業務規則第8條之1規定，惟該公司未依規事先取得獨立專家意見書及未依時限辦理重大訊息公告，櫃買中心對該公司處以3萬元違約金。
(時報資訊)
個股觀測
優良
持平
注意
【時報記者張漢綺台北報導】櫃檯買賣中心對晶宇(4131)生物科技實業公司違反規定，處以違約金3萬元。
櫃買中心表示，晶宇生物科技實業公司放棄參與認購重要子公司辦理之現金增資，致降低持股比例逾10%符合業務規則第8條之1規定，惟該公司未依規事先取得獨立專家意見書及未依時限辦理重大訊息公告，櫃買中心對該公司處以3萬元違約金。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：