【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】根據美國能源部官網公布的文件，美國出口商Venture Global LNG已經與中國國營中石化公司（Sinopec）簽署兩項為期20年的供應協議，將從Venture Global位於美國路易斯安那州普拉克明郡（Plaquemines）的工廠供應液化天然氣（LNG）。
這些協議將有利於推進該廠原本預期在年底前決定的一項重大投資案。對中國而言，一名駐北京的天然氣產業高層透露，以量計算，這兩項交易將是中國迄今規模最大的單一個液化天然氣貿易協議。
中國今年已經超越日本，成為全球最大的液化天然氣買家。
這兩筆交易都是銷售和採購協議，供應量為每年400萬噸，該通知未具體說明何時開始供應天然氣，僅表示在上個月簽署這兩項協議。
(時報資訊)
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