財政部南區國稅局表示，依營業稅法第16條規定，民眾持振興五倍券向使用統一發票商店消費時，店家應依所收受五倍券全部金額開立統一發票。
舉例來說，如果消費者向商家購買380元的商品，以一張200元紙本五倍券與180元現金支付，商家是開「消費金額380元發票」；若消費者以綁定的信用卡付款，商家則以實際刷卡金額開發票。
但官員強調，若消費者拿兩張200元紙本五倍券付款，假設商家不找零，則商家要開「全額400元發票」，不能只開380元發票。
受疫情衝擊，我國2021年自5月19日到7月26日全國實施疫情三級警戒，禁止餐廳內用與娛樂產業停業，內需產業深受打擊。在疫情趨穩下，為振興經濟同時兼顧受衝擊業者，行政院推出振興五倍券。
南區國稅局表示，民眾持振興五倍券向使用統一發票商店消費時，店家應依所收受五倍券全部金額開立統一發票。國稅局指出，振興五倍券、加碼券除發放紙本，尚有綁定信用卡、電子票證、電子支付等方式。消費者不論持紙本券或數位券消費，使用統一發票之商店均應依收受之全部金額開立統一發票。
(時報資訊)
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