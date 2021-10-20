六大壽險合起來，都沒賣贏這家公司。據金管會公布，今年7到9月小額終老保單銷售5萬381件，創近四年來單季新高，綠巨人─中華郵政一家就賣逾2.5萬張，新契約保費近7.23億元，比國泰、富邦、南山、新光、中國及台灣等六大壽險合計銷量約2.22萬張、保費4.34億元都高，即六家合起來都沒賣贏郵局。
2017年推出訴求「一人一生只能買一張」的小額終老保單，以保單預定利率2.25％（現為2％），在低利率時代，讓民眾可以用市面上最便宜的保費，買到最起碼的壽險保障，一開始最高保額限30萬元，當年5月推出，壽險業為響應政策，5、6月合計就賣逾8.88萬張，保費9.78億元。
但因小額終老保單是純死亡險，即身故才理賠，用以支應人生最後的費用或安定家庭，所以在2017年狂賣35.7萬張、保費近43.3億元後，2018到2020年每年都賣不到10萬張，單年保費13～16億多元。
保險局在2019年7月1日曾放寬一人一生最多投保二張、最高保額合計50萬元，曾一度刺激下半年買氣，但全年銷售張數仍是呈現逐年下滑。
今年7月1日起，小額終老保單第二度放寬，一人最高可投保三張、保額合計拉高到70萬元，因此第三季小額終老保單狂賣逾5萬件，新契約保費近12.45億元，件數及金額是四年來單季新高。
但除了政策放寬投保件數及最高保額，刺激買氣外，郵局狂賣小額終老保單才是成長主因，今年首季就賣逾1.3萬件，保費3.15億元，全壽險業首季小額終老賣近2.94萬件、保費6.38億元，等於郵局件數及保費都占逾4成，甚至近5成，穩居第一名。
第二季國內新冠肺炎疫情警戒升高到第三級，實體接觸減少，民眾減少臨櫃，中斷郵局稱霸小額終老之路，第二季郵局小額終老保單銷量急凍。
在疫情警戒下降後，郵局第三季再度狂賣小額終老保單，由於中高齡保戶買保額70萬元，月繳4~7千多元，是郵局最擅長銷售的保單，前9月累計已賣逾3.8萬張，保費11.5億元，穩居壽險小額終老保單第一名。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：