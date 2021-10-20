六大壽險合起來，都沒賣贏這家公司。據金管會公布，今年7到9月小額終老保單銷售5萬381件，創近四年來單季新高，綠巨人─中華郵政一家就賣逾2.5萬張，新契約保費近7.23億元，比國泰、富邦、南山、新光、中國及台灣等六大壽險合計銷量約2.22萬張、保費4.34億元都高，即六家合起來都沒賣贏郵局。

2017年推出訴求「一人一生只能買一張」的小額終老保單，以保單預定利率2.25％（現為2％），在低利率時代，讓民眾可以用市面上最便宜的保費，買到最起碼的壽險保障，一開始最高保額限30萬元，當年5月推出，壽險業為響應政策，5、6月合計就賣逾8.88萬張，保費9.78億元。

但因小額終老保單是純死亡險，即身故才理賠，用以支應人生最後的費用或安定家庭，所以在2017年狂賣35.7萬張、保費近43.3億元後，2018到2020年每年都賣不到10萬張，單年保費13～16億多元。

保險局在2019年7月1日曾放寬一人一生最多投保二張、最高保額合計50萬元，曾一度刺激下半年買氣，但全年銷售張數仍是呈現逐年下滑。

今年7月1日起，小額終老保單第二度放寬，一人最高可投保三張、保額合計拉高到70萬元，因此第三季小額終老保單狂賣逾5萬件，新契約保費近12.45億元，件數及金額是四年來單季新高。

但除了政策放寬投保件數及最高保額，刺激買氣外，郵局狂賣小額終老保單才是成長主因，今年首季就賣逾1.3萬件，保費3.15億元，全壽險業首季小額終老賣近2.94萬件、保費6.38億元，等於郵局件數及保費都占逾4成，甚至近5成，穩居第一名。

第二季國內新冠肺炎疫情警戒升高到第三級，實體接觸減少，民眾減少臨櫃，中斷郵局稱霸小額終老之路，第二季郵局小額終老保單銷量急凍。

在疫情警戒下降後，郵局第三季再度狂賣小額終老保單，由於中高齡保戶買保額70萬元，月繳4~7千多元，是郵局最擅長銷售的保單，前9月累計已賣逾3.8萬張，保費11.5億元，穩居壽險小額終老保單第一名。

(時報資訊)