中國人民銀行行長易綱20日在2021年G30國際銀行業研討會上表示，近期恒大集團的情況引發外界較多關注，總體而言，恒大風險是個案風險，大陸有信心把風險控制在一定範圍，避免發生系統性風險。

綜合陸媒20日報導，易綱在會上表示，恒大集團是一家房地產公司，目前的主要風險是到期債務未能償還，部分工地停工，已預售的房產按時交付有不確定性。

易綱指出，在應對措施方面，一是要避免恒大的風險傳導至其他房地產企業，二是要避免風險傳導至金融部門。目前恒大負債約3千億美元，其中有三分之一是金融負債，債權人分散，還有抵押物，總體上恒大事件對金融行業的外溢性可控。

他表示，大陸政府應對恒大事件的原則是，嚴格按照法律規定的受償順序，充分尊重並保護債權人和產權人的合法權益。在此過程中，尤其是要保護好已購房消費者的合法權益。將堅持法治化的原則，確保所有債權人和利益相關方的正當合法權益得到公平對待。

另外，針對數位人民幣發展，易綱表示，目前數位人民幣設計和用途主要是滿足國內零售支付需求。跨境及國際使用相對複雜，涉及反洗錢、客戶盡職調查等法律問題，國際上也正在深入探討。人行會關注數位人民幣的使用情況，願意與各國央行以及國際貨幣基金組織、國際清算銀行等國際機構加強有關領域的合作。

(時報資訊)