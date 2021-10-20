美股雖續漲，台股20日開高後震盪走低收小黑，外資轉為小幅賣超卻續匯入，激勵新台幣強勢不變，再闖一關升破27.9元，但進口商買匯使得升幅減少，午後外資匯入縮手，終場收在27.911元兌1美元的逾二周新高，升值2.4分，為連續六個交易日收高，台北外匯經紀公司成交量9.12億美元。

外匯交易員表示，美股科技股領漲，四大指數全續收紅，主要亞股卻漲跌互見，台股開盤後啟動攻勢衝「萬七」（17,000點），但因反壓力道不小，隨即震盪走低，在平盤上下攻防，最後小跌12點至16,887點。外資轉為小幅賣超台股新台幣49億元，卻仍匯入資金，及出口商拋匯力挺，新台幣升勢強勁，盤中最高升抵27.856元。午後外資匯入縮手，及進口商順勢買匯後，又回到27.9元價位。

外匯交易員指出，聯準會（Fed）11月利率決策會議，如無意外將宣布啟動縮減購債，美債殖利率近來又走高，及通膨升溫效應揮之不去，加上國際油價飆漲，市場諸多利空還有待消化，金融市場逆風未除，使得外資操作上相對偏保守，後續動向如何，仍將主導新台幣升貶，決定能否維持在27元常態。

(時報資訊)

#台股 #新台幣 #外匯 #美股 #Fed #美債 #殖利率 #國際油價

主要市場指數

紐約道瓊
35457.31 +198.70(0.56%)
05:05
S&P500
4519.63 +33.17(0.74%)
05:05
Nasdaq
15129.09 +107.28(0.71%)
05:16
費半指數
3381.45 +42.68(1.28%)
05:16
日經225
29255.55 +40.03(0.14%)
14:15
南韓KOSPI
3013.13 -15.91(0.53%)
17:03
香港恆生
26136.02 +348.81(1.35%)
16:08
上證指數
3587.00 -6.15(0.17%)
15:00
深圳成指
14452.25 -47.52(0.33%)
16:29
英國FTSE
7222.72 +5.19(0.07%)
19:01
法國CAC
6665.03 -4.82(0.07%)
19:01
德國DAX
15536.88 +21.05(0.14%)
19:01

延伸閱讀