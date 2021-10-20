經濟部統計處20日公布9月外銷訂單統計，9月外銷訂單金額為629億美元，創下歷年單月最高，與去年同期比較，金額年增25.7%，是連續19個月正成長。累積今年前三季，外銷訂單金額4816.3億元，同樣創歷年同期新高。
統計處指出，9月外銷訂單持續成長，主要是受到國際品牌智慧手機上市，加上新英科技需求吉終端消費動態穩健，國際原物料行情維持高檔，帶動科技應用產品及傳產貨品接單強，讓各項貨品大多呈現雙位數成長。
值得注意的是，來自歐洲訂單成長最多，9月來自歐洲的訂單金額達135.0億美元，較去年同月增53.1%，以資訊通信產品增加28.7億美元或增69.5%較多，電子產品增加9.4億美元或增50.6%次之。累計前3季較上年同期增32.8%。
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