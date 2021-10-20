被動元件產業承受需求減弱、庫存激增雙重壓力，市場氛圍丕變。摩根士丹利證券指出，MLCC產業前景危機升溫（Growing Pains），因需求狀況惡化，自9月以來出貨已高過需求量，將國巨（2327）股價預期由580元大砍至450元，且降評國際大廠村田製作所、太陽誘電，下修SEMCO目標價。
摩根士丹利證券指出，國巨股價自7月下旬便開始下跌，落後市場27％，儘管反映負面因素，但需求驟降與庫存大升的風險，令摩根士丹利不得不做壁上觀，尤其進入傳統淡季，斷定需求將會放緩。
根據大摩預期，全球MLCC市場2021年增長23％後，2022年成長僅剩2％，形同面臨不成長危機，之所以如此下修預期，主要是擔憂MLCC在汽車等核心應用領域，從年中起的出貨量就高過實質需求，何況一旦晶片缺貨趨緩，MLCC還可能馬上陷入去庫存風險。
整體而言，MLCC產業面臨的風險包括需求、庫存、獲利與產業循環位階，摩根士丹利認為，儘管通路庫存與上月持平，但仍處在高水位，現貨價格比第一季低了45％之多；此外，台灣MLCC廠商的營收總和已連九個月下降，大多數終端市場第四季出貨亦呈衰退態勢。
大摩並強調，只要庫存水位沒有下降，MLCC定價環境就不可能真正改善，對日本村田製作所的投資評等降至與國巨相同的「中立」，太陽誘電的投資評等更是砍到「劣於大盤」，同時，下修南韓SEMCO財務預期與目標價，全面對MLCC產業轉向保守。
(時報資訊)
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