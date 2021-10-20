在大陸政府要求國有企業「不惜一切代價」確保穩定的煤炭和電力供應之後，大陸的一些主要煤炭生產商已經表態，要為今冬和2022年春天的動力煤價格設定上限。

路透20日報導，由於採礦安全檢查、反腐調查和主要礦區的洪水損害了供應，大陸的動力煤價格今年已經飆漲了200％以上。中能集團和山西晉能控股集團均表示，要提高產量，引導價格回到合理範圍。這兩家公司的煤炭產量分別位列大陸第一和第八。

兩家業者承諾，今冬明春供暖季期間，環渤海港口下水的發熱量5,500大卡的動力煤平倉價每噸在人民幣（下同）1,800元以下；5,000大卡動力煤平倉價每噸在1,500元以下；4,500大卡動力煤平倉價每噸在1,200元以下；上述煤種之外的高卡動力煤價格不超過每噸2,000元。

兩位交易員表示，大陸煤炭主產區山西和內蒙古的其他一些國有煤礦企業也在推出類似的價格上限計畫。

(時報資訊)