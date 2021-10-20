【時報編譯張朝欽綜合外電報導】晶片設備供應商艾司摩爾(ASML)周三公布，由於對產品需求強勁以及全球半導體短缺，該公司上季淨利僅略微優於預期，為17.4億歐元(約20億美元)。分析師此前的淨利預期為16億歐元。
第三季營收為52.4億歐元。艾司摩爾去年第三季淨利為11億歐元，營收為39.6億歐元。
艾司摩爾第三季毛利為27.11億歐元，毛利率51.7%，新光刻機銷售72台，淨訂單61.79億歐元，每股盈餘4.27歐元。
該荷蘭半導體公司周三預期，第四季營收約在49億至52億歐元間，低於分析師預估的52.3億歐元，毛利率約在51~52%。執行長Petter Wennink重申了全年35%的營收成長目標。
ASML股價在周三早盤下跌了1.65%，暫報671.7歐元。該公司市值目前約在2800億歐元。
(時報資訊)
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